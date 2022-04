El Jambo post pandèmia recupera el centre històric

Actualitzada 28/04/2022 a les 13:28

La 9a edició del Jambo Street Music Festival es podrà celebrar per primera vegada amb normalitat després del pas de la pandèmia. Així ho han anunciat aquest matí els seus organitzadors. El festival, que tindrà lloc del divendres 16 al diumenge 18 de juny, tornarà a recuperar els espais del centre històric. "Tenim ganes de celebrar aquest esdeveniment per tornar a retrobar-nos entre nosaltres i perquè els turistes coneguin aquests espais del barri antic" comentava Enric Torres, director de Projectes d'Andorra Turisme.L'edició d'enguany comptarà amb 38 actuacions i 45 grups que es repartiran en 7 escenaris diferents. "Hem de recordar que d'entre la cinquantena de grups que participaran, 22 són del país" ha detallat l'organitzador del festival Oriol Vilella, tot destacant alguns dels noms del cartell com els empordanesos Ludwig Band, el canadenc Daniel Romano o els grups francesos Lucie Antunes i The Buttshakers. "Enguany gaudim d'una col·laboració amb l'Embaixada Francesa que ens ha permès entrar dins el mercat francès. Ens interessa per a poder conèixer els grups emergents" ha destacat. A més, Vilella també ha anunciat que un dels escenaris a partir d'ara durà el nom de Cyntia Lim, que va morir l'any passat. "Hem anomenat així l'antiga Placeta de Sant Esteve en honor seu. Ella va debutar al Jambo i creiem que és de justícia dedicar-li un escenari" ha assegurat.Quant a les novetats, es mantindrà l'escenari de la plaça del Poble -una novetat de l'any passat-, que es dedicarà a la música electrònica i el dissabte hi haurà una actuació amb més de 100 músics a l'escenari a càrrec de Cor Rock Encamp, Black Thursday i l'ONCA. A més, Vilella ha anunciat que l'edició comptarà amb una activitat de Ioga Vinyasa a càrrec d'Olga Da Cunha i la proposta 'Jambo School', on diversos alumnes de batxillerat i d'escoles de música del país podran participar en el festival mostrant les seves creacions.A més, enguany el festival s'obrirà amb un cinema a la fresca on es projectarà la pel·lícula "Destí: Woodstock (Ang Lee)" i comptarà amb una exposició amb material cedit per Ràdio Andorra sobre els festivals Woodstock i Monterrey.