El PS prepara sis ponències per celebrar els 30 anys de Constitució

Actualitzada 28/04/2022 a les 20:14

El Partit Socialdemòcrata ha presentat avui el projecte "30 anys de Constitució: Mirant cap al futur", una sèrie de debats i taules rodones que es realitzaran durant els propers mesos per diferents parròquies i que comptaran amb experts de diversos àmbits amb la finalitat de dialogar i analitzar si cal adaptar certs articles i títols de la Carta Magna andorrana als temps actuals, segons informa el grup parlamentari en un comunicat. El president i el primer secretari del PS, Pere López i Gerard Alís, han exposat avui als mitjans de comunicació l’objectiu del projecte i el format d’aquest, que estarà composat per una sessió inaugural i cinc ponències que es duran a terme durant aquest 2022.En aquest sentit, la primera trobada serà el pròper 3 de maig a les 19.30 hores, al teatre comunal d’Andorra la Vella, i comptarà amb la ponència de Pere Vilanova, un dels pares de la Constitució andorrana qui podrà explicar la seva experiència sobre el treball d'elaboració del text, segons relata el PS. A més, a l’escenari l’acompanyarà la coordinadora de la Joventut Socialdemòcrata d’Andorra, Maria Nazzaro, qui exposarà la visió de la Carta Magna des d’una perspectiva de joventut.La següent serà una ponència en matèria d'habitatge el 8 de juny al teatre de les Fontetes de la Massana amb la presència del Raonador del ciutadà amb altres convidats per concretar, per analitzar si aquesta preocupació de la ciutadania s’ha de classificar dins la Constitució com a un dret fonamental i o com un d’econòmic, com està considerat actualment. La idea, segons expliquen els socialdemòcrates, és que la resta de debats girin al voltant de la transició ecològica i el futur i model econòmic; el sistema electoral i la nacionalitat o l’estructura institucional, entre d'altres.