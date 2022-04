El Tribunal de Corts absol el professor del María Moliner per falta de proves que acreditin els fets dels quals se l’acusava.

El Tribunal de Corts va notificar ahir l’absolució del mestre de l’escola espanyola María Moliner a qui s’acusava d’haver abusat sexualment de tres alumnes menors d’edat. La sala considera que no hi ha proves suficients que acreditin els fets i que, sobre la base de la presumpció d’innocència, se l’ha de considerar no culpable.



En aquest sentit, el tribunal recull a la sentència que “és evident que no s’ha pogut establir prova de cap tocament amb ànim libidinós ni prova de cap pràctica sexual per part del processat” envers els tres menors, i segueix que “en absència de prova de la