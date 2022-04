El Govern ampliarà les reserves internacionals en uns 125 milions

Es vol fer “a curt termini” amb els bancs centrals de França i els Països Baixos

El Govern va aprovar ahir un nou reglament per tal de gestionar les reserves internacionals que el país té actualment. “Tot i que la legislació vigent ja ens donava marge, vàrem considerar necessari crear un paraigua general per gestionar aquestes reserves”, va explicar el ministre de Finances, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres.



El text determina el funcionament i la gestió per part de l’Estat de les futures reserves financeres internacionals. A més, s’especifica que la seva gestió quedarà delegada a una comissió gestora tècnica que presidirà Jover, prèvia fiscalització de la Intervenció General. Pel