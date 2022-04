El 2021 es va tancar amb 729 associacions i 34 fundacions inscrites

Actualitzada 28/04/2022 a les 14:38

El país comptava al tancament del 2021 amb un total de 729 associacions actives inscrites al Registre i un total de dues baixes. Les actives es reparteixen en sis categories: la secció general representa el 64,7%, els clubs esportius el 25,9%, les federacions esportives el 5,1% i les associacions d’acció esportiva, les associacions d’agrupació esportiva i les associacions estrangeres, la resta, segons es despren de l'informe publicat aquest dijous per Estadística. En aquest sentit, el 2021 es tancava amb 472 associacions de secció general, 189 clubs esportius, 37 federacions esportives, 18 associacions d’acció esportiva, 8 associacions d’agrupació esportiva i 5 associacions estrangeres segons la inscripció al Registre d’associacions.En l’àmbit parroquial Estadística destaca que el centre neuràlgic respecte a la ubicació de les associacions es troba a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2021 hi havia el 47,3% de les associacions del Principat, amb un total de 345 associacions. Tot seguit, trobem la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb el 18,1%, i la parròquia d’Encamp, amb el 11%.Pel que fa al nombre de fundacions, ha augmentat progressivament fins a les 34 de l’any 2021. Les fundacions privades representen el 76,5% de les institucions del país, el que suposa un total de 26, i les fundacions públiques, el 23,5% el que serien un total de vuit. A escala parroquial, la ubicació de les fundacions es troba principalment a Andorra la Vella, on a finals de l’any 2021 hi havia 17 fundacions, que representen el 50% de les fundacions del país. Seguidament, es va situar la parròquia d’Escaldes-Engordany, amb sis fundacions que representen el 17,6% del total, i la parròquia de Sant Julià de Lòria amb cinc fundacions, que suposen el 14,7% del total.La borsa de voluntaris inscrits per col·laborar en els diferents esdeveniments actualment se situa en 247 persones, segons indica Estadística. Aquesta xifra es després de la situació excepcional derivada de la covid-19 que va continuar repercutint a la celebració d’actes i esdeveniments durant l’any 2021 i només se'n van poder celebrar dos al país. Per altra banda, la mobilització de voluntaris en tasques relacionades amb la pandèmia va deixar de comptabilitzar-se, raó per la qual es va veure reduït dràsticament el nombre de persones que van participar voluntàriament a actes i esdeveniments durant l’any 2021.No obstant, els esdeveniments en què han participat els voluntaris durant el 2021 han estat relacionats amb els àmbits esportiu i social, mentre que l’any anterior es distribuïen en esdeveniments relacionats amb la pandèmia. En concret, l’organització de l’arribada d’El Tour de França al juliol va comptar amb 70 participants i la caminada popular de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca) a l’octubre amb 30 personal voluntari, dos actes que van tenir lloc a Andorra durant l’any passat.