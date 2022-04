Avís groc per tempestes fins a la nit

Actualitzada 28/04/2022 a les 12:41

#Avís_groc per possibles tempestes️aquesta a #Andorra

Els ruixats️️es poden reproduir amb intermitències fins a la nit https://t.co/IPvEZ10NRs pic.twitter.com/VZ5ZBAfc8u — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) April 28, 2022

#avís_groc per tempestes aquesta tarda, especialment al sud del país:

️Precaució en activitats a l'exterior.

Atenció a la carretera. https://t.co/Hp0X2u0eEo — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) April 28, 2022

Meteorologia ha activat l'avís groc per tempestes que es podrien allargar fins a la nit a tot el Principat. Preveuen que el flux de sud-est mantingui el cel cobert per núvols alts i pols en suspensió tot el matí, i que no sigui fins entrada la tarda QUE els núvols augmentin i deixin anar algun ruixat tempestóS. Protecció Civil recorda que cal tenir precaució en activitats a l'exterior i a la carretera.El dia de demà començarà amb núvols baixos als cims del nord, i clarianes al sud. A partir del migdia, un tàlveg desestabilitzarà l'atmosfera i es produiran alguns xàfecs tempestuosos a l'extrem sud del país. El dissabte al matí hi haurà nuvolositat i ruixats febles al sud del país a la tarda. La previsió de Metrologia pel diumenge és d'un dia sense pluges, mentre que l'inici de la setmana tornarà a ser tempestuós.