Andorra dona suport a l'expulsió de la Federació Russa de l'OMT

L’assemblea pren la decisió amb 40 vots a favor, 11 en contra i 40 abstencions

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, participa aquesta setmana en la primera sessió extraordinària de l’assemblea general de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), que se celebra a Madrid. L’organisme internacional va decidir ahir, per 40 vots a favor, 11 en contra i 40 abstencions, suspendre la Federació de Rússia com a membre.

En el projecte de resolució d’aquesta decisió s’exposa que les accions militars a Ucraïna són contràries als principis de la Carta de les Nacions Unides, als estatuts de l’OMT i als valors generals del turisme com a pilar per a la pau i la solidaritat. En aquest

#1 Absurdia

(28/04/22 07:03)