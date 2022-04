Andorra Business rep un premi d'excel·lència empresarial

Actualitzada 28/04/2022 a les 20:27

Andorra Business ha estat guardonada amb el Premi Jean Baptiste Say 2022 en la categoria internacional d’excel·lència empresarial, segons informa l'entitat en un comunicat. L'acte de lliurament del premi s'ha celebrat avui dijous 28 d'abril a Sevilla i el guardó l’han recollit el ministre de Presidència, Economia i Empresa, i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.Els premis Jean Baptiste Say reconeixen l’excel·lència, la innovació empresarial i el lideratge i tenen com a objectiu la posada en valor de les empreses i entitats com a impulsores de l’economia així com de les escoles de negoci, fons d’inversió, acceleradores i personalitats que en el camp executiu treballen de manera activa per contribuir des de l’esfera privada al desenvolupament de la societat en conjunt, la generació de riquesa i el progrés de les societats, destaca Andorra Business. En aquesta línia, en el cas de l'agència de promoció econòmica d'Andorra, el jurat ha distingit la feina que realitza l’entitat en matèria de “desenvolupament empresarial, emprenedor i econòmic”.Aquests guardons també els han rebut amb anterioritat entitats com la Fundación Amancio Ortega, el Instituto de Empresa o el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre d’altres. Els premis reten homenatge a Jean Baptiste Say qui va ser un economista francès del segle XIX, fundador a Europa de la primera escola de negocis i defensor del paper de l’empresariat com a factor fonamental en la creació de la riquesa als territoris. Un paper que el jurat dels premis reconeix en la figura de les diferents categories premiades.