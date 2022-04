Acordades 4.456 autoritzacions de treball a la temporada d'hivern

Actualitzada 28/04/2022 a les 13:18

El consum global de les quotes de temporada d'hivern ha estat del 106,1% amb 4.456 autoritzacions acordades, segons es trasllada de l'informe publicat avui pel departament d'Estadística. La quota que més s’ha utilitzat, en termes relatius, és la de Lloguer d’esquí, amb un 158,9% del total d’autoritzacions acordades, seguida de la d’Hoteleria, amb un 108,9%.Així mateix, la quota inicial acordada per decret és de 4.200 en global, dels quals es reserven un mínim de 190 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.941 per als extracomunitaris. Així, la dinàmica de les contractacions el 18 d’abril se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un augment del 349,9% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 2.362 permisos més) i en un increment de 134,2% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 813 permisos més). El nombre de contractacions de temporers també ha augmentat un 247,9%. Pel que fa als extracomunitaris, hi ha dues quotes que s’han utilitzat per sobre de les altres: Lloguer d’esquí i Hoteleria, amb un consum del 166,4% i un 107,8% de les autoritzacions acordades. En el cas del personal comunitari, s'han concedit 1.419 permisos de treball dels quals dels quals 934 són per a personal d’Hoteleria. Les quotes que s’han utilitzat menys, en termes relatius, són la de Comerç al detall en un 49,5% i la de Neteja en un 69,3%.D'aquestes dades se'n despres que la contractacó de personal per a les quotes de temporada 2021-2022 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data amb una variació positiva de 247,9%, el que suposen 3.175 treballadors més. En aquesta línia, comparades amb les de dues temporades enrere: el total d’autoritzacions acordades amb respecte a la mateixa data de la temporada 2019-2020 ha disminuït en un 11%. El consum a la mateixa data de dues temporades enrere va ser del 108,8%.En la darrera temporada, segons especifica Estadística, hi ha hagut un lleuger decrement en els temporers que han retornat al país. Quant al grup de Comunitaris fronterers, el sector amb un major retorn ha estat el de Pistes. Pel que fa als Comunitaris, els sectors amb un major retorn aquesta darrera temporada han estat Pistes, Agències de viatge i Lloguer d’esquí. Per al personal extracomunitari, els sectors amb un major retorn de personal han estat Pistes, Lloguer d’esquí i Agències de viatge.