OTSO donarà un euro a l'Unicef per cada inscripció a la Travessa d'Encamp

Actualitzada 27/04/2022 a les 06:23

La marca OTSO aportarà, per tercer any consecutiu, un euro a l’Unicef per cada inscripció a la 39a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp. A més, oferirà fins a diumenge vinent un 25 per cent de descompte a totes les inscripcions que utilitzin el codi Unicef25. La recaptació obtinguda es destinarà a l’emergència d’Ucraïna, on l’Unicef ha desplegat una xarxa de suport als infants afectats pel conflicte.L’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa de trail running més antiga d’Andorra, se celebrarà del 27 al 29 de maig. Forma part del calendari de la Copa d’Andorra de curses de muntanya (FAM) i compta amb cinc curses diferents: 7K recorregut popular, 12K Copa d’Andorra de cadets, 21K mitja marató Copa d’Andorra, 42K Marató Copa d’Andorra i 84K ultramarató, incorporada aquest any per als corredors més experimentats.