La CASS nomena Montserrat Capdevila per al càrrec de presidenta

Actualitzada 27/04/2022 a les 06:22

El consell d’administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va acordar designar Montserrat Capdevila com a presidenta durant la sessió d’ahir, segons va informar en un comunicat la parapública.En aquest sentit, des del consell van destacar la trajectòria pública i la formació econòmica com a principals factors per afrontar els reptes actuals de la parapública. Així mateix, van detallar que el nou sistema de pensions de jubilació, així com la implantació de la cartera de serveis, seran els principals temes que Capdevila haurà de liderar durant el mandat.Capdevila “afronta aquest mandat amb il·lusió i responsabilitat”. Fins ara, el president en funcions del consell d’administració de la CASS va ser Jacint Risco, després que el mandatari anterior, Jori Font, fos designat ministre de Salut després de la dimissió de Martínez Benazet per qüestions de salut.