L'estat té un 8% del PIB en reserves fora del país

Actualitzada 27/04/2022 a les 18:15

Andorra té al voltant d'un 8% i escaig de reserves en fons internacionals a l'exterior, segons ha informat el ministre Eric Jover en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui. Aquest 8% correspon als 100.000 euros que té Govern a la banca espanyola i a l'import de 35.372.189 constituït a l'FMI en Drets Especials de Gir (DEG), la moneda pròpia de l'organisme. La recomanació de l'FMI és arribar al 12% del PIB en reserves internacionals, xifra que el ministre preveu complir a finals d'any.Amb l'objectiu d'augmentar aquestes reserves monetàries, Govern ha aprovat al consell de ministres d'avui el reglament per a la seva la creació i gestió. El text determina el funcionament i la gestió per part de l'Estat de les futures reserves financeres, amb l'objectiu d'incrementar "la resiliència financera del país", segons ha apuntat Jover.El nou Decret aprovat regularà específicament la constitució de les reserves internacionals mitjançant la transferència de fons del tresor públic a través de l'AFA per ser dipositats específicament en un o diversos bancs centrals. El Govern ha anunciat que començaran per treballar amb bancs centrals de l'eurozona, "per donar el màxim de solidesa i prudència". A hores d'ara, Andorra ja compta amb 100.000 euros al Banc d'Espanya i està en negociacions amb la banca francesa i dels Països Baixos, segons ha informat Jover en roda de premsa.D'altra banda, el text també especifica que la gestió de les reserves serà delegada a una Comissió Gestora tècnica presidida pel ministre encarregat de les finances i integrada per quatre membres més, el director general de l'AFA com a vicepresident i tres vocals (dos designats pel Govern i un pel Consell d'Administració de l'AFA).