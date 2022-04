Govern destina 150.884,70 euros al transport sanitari

Actualitzada 27/04/2022 a les 12:31

L'executiu ha fet públiques les despeses per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs i ajuts del Ministeri de Salut per a l'exercici del 2023 en el BOPA d'aquest dimecres. En aquest sentit, per respondre als compromisos derivats del conveni entre el Govern d'Andorra, la Creu Roja Andorrana i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària relatiu al transport sociosanitari intern programat individual i col·lectiu; s'ha vist necessari ampliar la partida pressupostària. Així, d'acord amb el que disposa l'article de la Llei del pressupost per a l'exercici del 2022, s'ha decretat l'aprovació de l'import del 2023 de 150.884,70 euros per aquest servei.En aquest sentit, per adaptar a la limitació pressupostària aprovada pel consell general, s'ha hagut de dotar el pressupost de crèdits addicionals per respondre als compromisos establerts. Això ve degut al fet que la limitació pressupostària estableix un 30% dels ingressos reals de l'exercici del 2022 en el que es decreti immediatament, també d'un 30% en el segon exercici i un 40% en el tercer, però l'import previst no ha estat suficient per finançar el conveni esmentat.