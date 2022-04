Govern atorga 3,09 milions en 1.471 ajuts al lloguer

Actualitzada 27/04/2022 a les 19:16

El Govern ha concedit 1.471 ajuts al lloguer per un import de 3,093 milions que representen un increment del 7,16% respecte a la partida atorgada el 2021, segons ha recalcat Eric Jover, incidint que es tracta d'una mesura més en la política de l'executiu per estar "al costat de les famílies" per l'impacte que té en les economies domèstiques l'increment del preu de l'habitatge. El ministre Portaveu ha explicat que Afers Socials ha rebut 1.824 sol·licituds en la convocatòria per a cobrir les despeses d'aquest any, de les quals 1.776 peticions complien els tràmits administratius exigits i finalment es van resoldre favorablement el 83% d'ajudes.Jover ha anunciat un canvi per simplificar el procés per començar a rebre l'ajut. Els beneficiaris rebran al maig per transferència bancària l'import dels lloguers des de principi d'any sense haver de presentar el rebut de cada mes que ja han pagat com s'exigia fins ara. La documentació s'haurà de portar quan es faci el tràmit del següent trimestre en un termini que finalitza el 31 d'agost.El ministre ha recordat que el paquet de mesures econòmiques per augmentar el poder adquisitiu de la població que es va presentar ahir inclou una nova convocatòria d'ajuts al lloguer que el Govern preveu que estigui oberta al juny perquè només cal fer un canvi al reglament per la modificació d'alguns requisits per optar a les ajudes. Eric Jover ha recalcat que les noves condicions fixades permetran que 65 famílies "que s'han quedat a un pas" en la primera convocatòria puguin gaudir de l'ajut i que d'altres que no han demanat la subvenció fins ara puguin presentar-se.Eric Jover ha especificat que els 1.471 ajuts atorgats s'han distribuït entre 83 menors de 30 anys, 345 persones grans, 409 famílies monoparentals, 87 famílies nombroses, 56 persones amb alguna discapacitat, 27 dones en situació desaventatjosa i 464 corresponen a altres casuístiques. Govern va donar