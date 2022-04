El PS qualifica les mesures de Govern de "pedaços"

Actualitzada 27/04/2022 a les 15:13

El Partit Socialdemòcrata considera que el paquet de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població que va anunciar ahir el Govern són pedaços que no resolen problemes estructurals de l'economia Andorrana. "Estem contents que hi hagi mesures, però ens semblen pedaços" ha assegurat Pere Baró, secretari d'organització del partit en roda de premsa. "Són diners que reben els ciutadans, però acabaran en mans dels arrendadors, les empreses de carburants, etc. i els ciutadans continuaran tenint dificultats" ha afegit Baró. El primer secretari del partit, Gerard Alís critica que Demòcrates per Andorra fomenta un model que està pensat per defensar certs interessos privats però no la gent. També assenyalava el que consideren una manca de voluntat per consensuar les mesures: "Govern no ha posat a debat al Consell Econòmic i Social les mesures, simplement les ha presentat" ha criticat Alís. El primer secretari del PS ha comentat també que "no hi ha mesures que permetin als ciutadans viure dignament". Respecte al cost de l'habitatge han assenyalat que es manté alt al país i que no s'ha solucionat. També han recordat que el nivell de vida actual no és assumible pels ciutadans i, per tant, que consideren les mesures insuficients. Com a propostes concretes el PS demana que el sou mínim quedi fixat al 60% del salari mitjà i que volen debatre amb un full en blanc amb Demòcrates d'Andorra.