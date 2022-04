El Constitucional rebutja el recurs de l'acusada d'estafa piramidal per 'To The Top'

Actualitzada 27/04/2022 a les 11:28

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per l'acusada d'estafa piramidal amb l'empresa 'To The Top', Marie-Cathérine Técher, el 8 de març passat al·legant la vulneració dels drets fonamentals, segons publica el BOPA aquest matí. La recurrent va ser detinguda el 28 de juliol del 2021 i processada per un presumpte delicte d'estafa a través de la seva empresa To the Top, que operava mitjançant un club privat de viatges i que tindria més d'un centenar de víctimes en França i Bèlgica per un frau que arribaria als 3 milions d'euros, segons va informar la policia al moment de l'arrest.Técher argumentava en el recurs que els autes de la Batllia i de la sala penal del Tribunal Superior vulneraven el dret a un procès degut i a la defensa, el del secret de les comunicacions i el de circulació i demanava l'arxiu de la causa oberta contra ella o el retrocés de les actuacions al moment anterior a la vulneració que reclamava. Els magistrats afirmen que les decisions de les dues instàncies formen part del procediment de la causa, algunes com a mesures cautelars justificades per la instrucció del procés obert, i que "en aquest moment cap de les infraccions denunciades és susceptible de la demanda d'empara".L'acusada de l'estafa piramidal va quedar en arrest domiciliari amb control monitoritzat al moment de la detenció i condicionava la llibertat provisional al pagament d'una fiança de 500.000 euros per fer front als possibles perjudicis causats als inversors de la societat. El 17 de desembre passat la Batllia va decretar la llibertat provisional de Técher condicionada a presentar-se cada quinze dies davant dels tribunals i a quedar-se a Andorra, motiu pel qual havia de lliurar la seva documentació d'identitat i el passaport a la seu judicial. Mesura que considerava en el recurs que "impedir-li la circulació no està justificat" vulnerant el seu dret a entrar i sortir del país.La líder de 'To The Top' defensava al recurs presentat al Constitucional que se li ha vulnerat el dret a la presumpció d'innocència perquè "el batlle instructor ha efectuat afirmacions sense cap tipus de recolzament documental, deixant-se intoxicar" per la persona que va denunciar la presumpta estafa. Técher basava la vulneració del dret a la defensa en el fet que el batlle no li hagi facilitat una còpia dels dos discs durs i una clau USB que es van segrestat en l'escorcoll al seu domicili i assegurava que el batlle "fa actuacions ocultes i possiblement tramet comissions rogatòries internacionals i incorpora al sumari informació confidencial mantinguda entre l'advocat i el client".L'aute publicat avui rebutja l'argumentació de la recurrent perquè no hi ha suficient contingut constitucional i afirma que les presumptes vulneracins poden tornar a ser valorades quan les decisions tinguin caràcter definitiu. Técher sempre