Detinguts 40 conductors en 928 controls d'alcoholèmia

Actualitzada 27/04/2022 a les 10:24

La policia ha detingut 40 conductors en els controls preventius d'alcoholèmia i droga que s'han realitzat per Setmana Santa, segons informa el cos en un comunicat. En total, des del 9 d'abril s'han efectuat 928 controls, dels quals 57 han donat positiu, representant un 5,28% del total. D'aquests, 17 han comportat sancions administratives (14 per circular amb una taxa d'alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l, i tres per conduir sota els efectes de tòxics), i 40 han suposat detencions (38 per taxa d'alcohol superior a 0,80 g/l, una per positiu d'alcohol i tòxics, i una per tòxics).Els controls s'han dut a terme entre les 7 del matí del 9 d'abril fins a les 19 hores del diumenge passat. El major nombre de detencions s'ha efectuat entre les 22 i les 6 hores, amb 11 sancions i 36 detencions en els 305 controls realitzats. Mentre la franja en què s'han fet més controls ha estat la d'entre les 14 a les 22 hores, concretament 400, i es van notificar 7 positius.Segons el balanç policial, dels 40 detinguts, 6 són dones i 34 homes, dels quals 35 són residents. Per franges d'edat, 21 detinguts tenen entre 26 i 40 anys, 11 entre 18 i 25 anys, i 8 en tenen més de 40. Del total de detinguts, un d'aquests ha estat involucrat en un accident de trànsit amb danys materials i un altre en un accident amb ferit.