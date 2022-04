Aprovada una quota de 1.200 autoritzacions de treball

Actualitzada 27/04/2022 a les 19:34

L'executiu ha aprovat el Reglament de la quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer fins al dia 31 d’octubre del 2022, segons ha informat el ministre Jover en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres. En aquest sentit, el nombre total d’autoritzacions de residència i treball que es poden lliurar és de 936, i el nombre d’autoritzacions de treball fronterer que es poden lliurar és de 264, la qual cosa representa un nombre global de 1.200 autoritzacions, una xifra que es pot ampliar en un 30%.Així doncs, segons ha destacat el ministre Jover, es tracta de la quota acordada més elevada dels darrers 12 anys, materialitzant així l'evolució positiva de l'activitat econòmica.Per altra banda, s'ha aprovat també el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 permisos nous. En aquest sentit, la normativa estableix que d'aquests, 50 queden reservats per a professionals liberals i 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.A data d’avui, segons especifica l'executiu, gairebé s’han exhaurit totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria del desembre del 2021. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es podien lliurar també era de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits. En concret, s’han exhaurit un total de 239 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 27 autoritzacions per a professionals liberals i 212 autoritzacions per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.L'executiu ha aprovat l’adjudicació dels serveis per al segat de la vegetació de les cunetes i sota barreres de la xarxa de les carreteres secundàries. Els treballs, que complementen les tasques del COEX, s’han adjudicat a l’empresa La Grandalla perun pressupost total de 120.000 euros.Per altra banda, i de forma paral·lela, segons ha informat el ministre Jover, el Govern també ha aprovat aquest dimecresla licitació del concurs pel manteniment i reparació de la senyalització vertical, sistemes de contenció de vehicles i elements de seguretat vial de la xarxa de carreteres secundàries per a l’any 2022. Les empreses interessades tenen temps fins el proper 1 de juny d’enguany.