Andorra dona suport a la sortida de Rússia de l'OMT

Actualitzada 27/04/2022 a les 19:13

Andorra ha votat a favor de la sortida de Rússia a l'Organització Mundial del Turisme (OMT), segons ha informat el ministre Eric Jover en la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui. El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, participa aquesta setmana en la primera sessió extraordinària de l'Assemblea General de l'OMT, que se celebra a Madrid. En aquesta, l'organisme ha decidit, per 40 vots a favor, 11 en contra i 40 abstencions, suspendre la Federació de Rússia com a membre.Aprofitant l'estada a Madrid, el ministre Torres s'ha reunit amb la ministra Secretària Executiva de Turisme de la República de Paraguai, Sofia Montiel de Afara, per signar un memoràndum d'entesa en matèria per impulsar les relacions bilaterals en l'àmbit turístic entre ambdós països.El Principat acull a hores d'ara 242 refugiats ucraïnesos que es troben sota el règim de protecció temporal i transitòria per raons humanitàries, segons ha informat Jover. D'aquests, onze es troben pendents de completar la documentació, quatre estan a l'espera de passar la revisió mèdica i a set els manca la vacunació contra la covid-19.El ministre apunta que el ritme d'arribada i d'inscripció de refugiats ha disminuït i ha recordat que "en cas que fos necessari", Govern podria valorar l'ampliació via decret del topall màxim de refugiats que el país pot acollir. "La xifra que vam posar com a topall ja es força elevada en termes relatius en comparació als països veïns i hem de vigilar tenir recursos suficients", ha afegit Jover, posant especial èmfasi al mercat de l'habitatge.