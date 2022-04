Xerrada sobre 'bullying' i 'ciberbullying'

Actualitzada 26/04/2022 a les 13:18

La Fundació Crèdit Andorrà organitza la conferència "’Bullying’ i ‘ciberbullying': falses sortides que requereixen respostes adultes i col·lectives", a càrrec de José Ramón Ubieto, psicoanalista i psicòleg clínic. Així, en el marc de la conferència també es presentarà la nova Guia preventiva sobre l’assetjament escolar i el ciberassetjament: ‘Mares, pares, docents i alumnes: el diàleg és possible’, a càrrec de Jordi Royo Isach, psicòleg clínic i director clínic d’Amalgama-7.

La Fundació relatat que la violència és present a l’escola com ho és en altres àmbits: família, carrer, esdeveniments esportius tot i que canvien les formes i les causes específiques. Per això és important entendre la lògica d’aquests fenòmens, fixar-se en els detalls de cada cas, captar-ne la particularitat.

En aquesta línia, informa que els casos d’assetjament escolar (bullying) –ara estesos per les xarxes com a ciberassetjament– ens mostren que la violència se centra en un alumne, identificat per l’assetjador o el grup com a boc expiatori de les seves pròpies febleses. Per tant, convé ser ferms amb els agressors i aturar aquesta violència, però també amb els espectadors (altres alumnes) que assisteixen, passivament, a l’escena d’abús. Són ells els que poden deslegitimar aquesta violència persistent i col·laborar amb els docents i els pares per aturar-la.



La xerrada i la presentació de la guia preventiva pretèn abordar aquesta temàtica i es durà a terme el 4 de maig a les 18.30 hores a l'edifici Crèdit Centre d'Andorra la Vella.