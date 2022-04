Actualitzada 26/04/2022 a les 15:20

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla ha saludat aquest matí els alumnes que aquesta setmana fan les Proves Oficials de Batxillerat (POB), segons informa l'executiu a les xarxes socials. Així, més de 233 estudiants s'examinen de diferents matèries (en funció del seu itinerari) per demostrar els coneixements assolits.La ministra ha estat acompanyada de la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol.En aquesta línia, per segon any consecutiu les POB es realitzen al Centre de Congressos d'Andorra la Vella pel que la cònsol major de la parròquia ha acompanyat Vilarrubla. Les POB s'allarguen fins al dimarts i els resultats es publicaran el 13 de maig.