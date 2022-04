Treballs de restauració de més maquinària de Radio Andorra

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:16

El ministeri de Cultura ha reprès els treballs de conservació i restauració dels emissors i altra maquinària de l’edifici de l’antiga Radio Andorra “amb l'’objectiu de preservar un bé cultural d’especial significació per a la història del país”, indica el Govern en un comunicat de premsa enviat ahir als mitjans de comunicació. Els treballs serviran per deixar els aparells restaurats abans del trasllat a les instal·lacions d’Encamp del ministeri de Turisme i les oficines d’Andorra Turisme.La restauració és a càrrec de l’empresa Retoc, “que adequarà la màquina més antiga i més icònica de Radio Andorra, l’emissor SFR del 1939 que va estar en funcionament fins a principi dels anys vuitanta del segle passat”, assenyala el Govern. El departament de Patrimoni Cultural treballa paral·lelament en la conservació i restauració de la resta de maquinària de la primera planta i les seves connexions. La feina se centra en set grups de motors, una zona de filtratge de corrent, dues màquines de distribució del corrent elèctric, una grua de transport, un Fedeer, un rectificador de corrent, quatre radioemissors, un estudi d’àudio i una calaixera de fusta per desar material de reposició.