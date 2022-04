Reivindicació de la igualtat salarial i habitatge digne per l'1 de maig

Actualitzada 26/04/2022 a les 11:39

Els sindicats han fet públic el manifest que es llegirà abans de l'inici de la manifestació del Dia del Treballador, el pròxim 1 de maig, en un acte que començarà a les onze del matí a la Plaça Coprínceps. Així, la missiva que pren per nom "en defensa d'una vida digna, justa i solidària a tota la ciutadania d'Andorra" denúncia que les condicions de vida de més de la meitat de la població del país "freguen la pobresa i la precarietat" i que totes les famílies que es veuen abocades al pluri treball es mereixen "una remuneració justa mitjançant la política inclusiva". Així mateix, els sindicats consideren que més del 60% de la ciutadania en edat de votar no hi té dret tot i que "és part imprescindible que fa créixer el país amb el seu esforç i dedicació" i per això reclamen que tothom que "ha cotitzat i cotitzarà a Andorra ha de poder decidir".En aquesta línia, els sindicats defensen que tota la ciutadania que aporta a la societat ha de ser considerat "ciutadà de ple dret" i gaudir d'una vida digna. Per això, rebutgen l'abús d'autoritat i la vulneració dels drets, a més de la perllongació de l'edat de jubilació "si ha de comportar tenir una pensió igual o inferior a la que avui tenen els nostres pensionistes que han de demanar ajudes constantment per poder viure i subsistir". En aquesta línia, apunten que cal "apujar les cotitzacions per equilibrar les despeses".Amb la missiva insisteixen en la igualtat de dret de totes les persones del país tant del sector públic com el privat. Així mateix, denuncien la gestió en polítiques d'habitatge que, segons afirmen "està portant a la ciutadania a la pobresa i la incapacitat d'assumir un lloguer o a adquirir un habitatge en propietat així com a la vulneració del dret constitucional a un habitatge digne".El manifest finalitza amb la demanda al consell general a "reformar les lleis necessàries perquè tothom pugui accedir a un habitatge digne a consonància amb els salaris", a l'executiu a "prendre mesures que lluitin per l'equitat entre la ciutadania" i a totes les persones que aporten al país "a no abaixar el cap, no tenir por i a no callar".