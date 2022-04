Montserrat Capdevila nomenada presidenta de la CASS

Actualitzada 26/04/2022 a les 18:23

El consell d'administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha acordat designar a Montserrat Capdevila com a presidenta en la sessió d'avui dia 26 d’abril, segons informa en un comunicat la parapública.En aquest sentit, des del consell destaquen la trajectòria pública i la formació econòmica com a principals factors per afrontar els reptes actuals de la parapública. Així com els principals temes que liderarà Capdevila en aquest nou mandat, és a dir el nou sistema de pensions de jubilació i la implantació de la cartera de serveis.