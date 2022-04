López destaca la falta de recursos per l'autonomia de les persones amb discapacitat

Actualitzada 26/04/2022 a les 21:33

El president socialdemòcrata, Pere López, ha destacat avui al Consell d’Europa la necessitat d’una transició del model destinat a les persones amb discapacitat, ja que considera que l’actual és "paternalista, medicalitzat i assistencialista" mentre que hauria de ser un model més independent, segons informa el grup parlamentari en un comunicat.Així, López ha explicat a la cambra que el model actual concentra bona part dels recursos públics i privats i que l’alternativa hauria de dotar més recursos per a professionals, com educadors socials, integradors i assistents personals, entre altres, per tal d’afavorir l’autonomia i la presa de decisions de les persones amb discapacitat.El president socialdemòcrata ha exposat que pel que fa al projecte de llei de persona i família que està a tràmit parlamentari a Andorra, els socialdemòcrates han presentat una doble iniciativa per a que la discapacitat no sigui un motiu "per privar de llibertat a les persones", segons destaquen al comunicat. En aquesta línia, López apuntava que en cas d’aprovar-se l’esmena suposaria un canvi de paradigma, ja que els internaments passarien a ser voluntaris o d’urgència, en els casos més greus, sempre sota estricta supervisió judicial.