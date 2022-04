Liberals inicia les primàries per escollir cap de llista

Actualitzada 26/04/2022 a les 12:13

El Comitè Executiu Nacional de Liberals ha acordat iniciar les primàries per triar la persona que encapçalarà la llista nacional del partit a les pròximes eleccions generals, segons informa el partit polític en un comunicat. Així, el procés, que consta de diverses parts, comença aquest dimarts, 26 d’abril, amb l’obertura del termini perquè totes aquelles persones que vulguin optar a liderar el tiquet electoral de Liberals puguin presentar la seva candidatura. En aquest sentit, tots els aspirants tenen de marge quinze dies naturals, tal com recullen els estatuts del partit i poden presentar les candidatures fins el 10 de maig de 2022.Els candidats a liderar la llista electoral de Liberals han de comptar amb el suport de, com a mínim, el 10% dels afiliats del partit. En aquest cas, els afiliats només podran signar una de les candidatures. Un cop exhaurit el termini, l’ExecutivaNacional disposarà, com a màxim d’un mes, per validar les candidatures rebudes i comprovar que tots els suports són vàlids.Després, segons informa el partit, el procés de primàries es tancarà en un Congrés, que el Comitè Executiu Nacional haurà de convocar entre deu i vint dies després de la validació de les candidatures, és a dir fins al 30 de juny. En el cas que hi hagi més d’un candidat que opti a ser el cap de llista, l’elecció es farà durant el Congrés, en què cadascun dels candidats podrà exposar els objectius i programa de la seva candidatura. Posteriorment, els afiliats i afiliades escolliran mitjançant votació el cap de llista de Liberals a les pròximes eleccions.