Les operadores no troben prioritària la mesura del transport gratuït

Nadal i Coopalsa consideren que el Govern hauria de solucionar abans les compensacions

El portaveus d’Autocars Nadal i Coopalsa es van mostrar ahir poc convençuts respecte a la nova proposta que ha fet el Govern sobre la possibilitat de fer gratuït el transport públic per a tota la població. “S’hauria d’estabilitzar primer la situació en la qual estem”, va apuntar el gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, a més de recordar que a hores d’ara encara no s’ha concretat la situació de les dues operadores amb relació a les compensacions per la covid. “Abans d’aplicar aquesta mesura haurien d’arreglar el que tenen pendent”, va insistir en aquest sentit Bartumeu Gabriel, gerent d’Autocars Nadal. “Encara

#2 Lol

(26/04/22 07:04)



#1 transportgratuitja

(26/04/22 06:49)