Lectura pública d'"El Quixot" a l'ambaixada espanyola

Actualitzada 26/04/2022 a les 13:31

L'Ambaixada espanyola a Andorra i l'extensió del Principat de l'Institut Cervantes van celebrar ahir dilluns 25 d'abril la 6a lectura públic d'"El Quixot" a la sala de conferències de l'ambaixada amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Llibre, segons informa la institució en un comunicat. En aquesta edició, la lectura continuada de l'obra de Cervantes es va realitzar en castellà, català i ucraïnès per lliure elecció dels lectors.Així, hi van participar la síndica general, Roser Suñé, la ministra d'Assumptes Exteriors, Maria Ubach, la secretaria general del Govern, Esther Fenoll i el conseller general, Ferran Costa, entre d'altres. Així mateix, hi van participar delegacions d'estudiants i professors dels cinc centres del sistema educatiu espanyol (Colegi Espanyol María Moliner, Mare Janer, Sagrada Familia, Sant Ermengol i Ágora) així com l'Escola Andorrana de Batxillerat.