La campanya de donació de sang del MoraBanc aplega 201 donants

Actualitzada 26/04/2022 a les 18:02

La campanya de donació de sang organitzada ahir pel MoraBanc Andorra al Poliesportiu, conjuntament amb la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang, va atraure 201 donants, superant els 172 de l’any passat i sent la xifra rècord des de la creació d'aquesta campanya, segons informa l'organització en un comunicat. El nombre de donacions efectives ja s’havien superat l’any passat aconseguint-ne 146 contra 138 del 2019, però s’han superat les expectatives, amb les 180 d’enguany.En aquest sentit, pel que fa als nous donants se’n registren uns 36, xifra que mostra que la campanya ja té els seus habituals, entre ells destaquen molts socis del club i els seus familiars. Un 52% de les donacions eren masculines per un 48% femenines, segons informa l'entitat i el club en un comunicat conjunt. Com l’any anterior la franja d’edat que més ha donat és la de 45 a 54 anys amb 68 donants, seguida pels 35 – 44 amb 46 donacions. Els grups sanguinis predominants també segueixen la tendència dels anys anteriors, sent majoritàriament representats l’O+ i l’A+.En aquesta línia, les tres properes campanyes previstes pels mesos de juny, setembre i novembre comptaran com fins ara, amb la col·laboració del SAAS i del Centre Comercial Andorrà- Super U.