La parella del difunt reclama, a més, una indemnització, l’expulsió permanent d’Andorra i una ordre d’allunyament

L’esposa del resident francès que va ser assassinat una nit del mes de setembre del 2020 demana una pena de 30 anys per a l’autor confés, un jove togolès que havia estat empleat a l’empresa d’informàtica del resident. La família li imputa altres càrrecs, ja que la pena màxima per delicte major d’assassinat que estableix el Codi Penal és de 25 anys quan concorren crueltat o acarnissament, que consisteix a augmentar intencionadament el sofriment de la víctima causant-li patiments que excedeixin dels necessaris per a l’execució del delicte, i traïdoria, que consisteix a emprar mitjans tendents directament a assegurar l’acció