Actualitzada 26/04/2022 a les 12:50

El centre de Formació Professional d'Aixovall ha celebrat aquest matí una jornada de portes obertes on han assistit uns 250 alumnes de diversos centres educatius del país. Els alumnes poden estudiar actualment formació d'Estètica i Perruqueria, Tècnic Sociocomunitari, Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria, Microinformàtica i Xarxes, Secretariat Multilingüe, Estètica, cosmètica i perfumeria, Professions Sanitàries i Socials, Activitats Físiques, Esportives i de Lleure i Animació Socioeducativa, amb diferents titulacions.En aquest sentit, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior Ester Vilarrubla ha insistit que des del Ministeri s'està duent a terme un intens treball de remodelació i reformulació de la Formació Professional per adequar els estudis a les demandes del mercat. Així, ha relatat que aquest any s'han redefinit els cursos d'Informàtica i Xarxes -que el curs que ve estaran distribuïts en dos batxillerats professionals i una Formació Professional Inicial (FPI)- i que s'està estudiant el fet d'implementar canvis al Batxillerat Professional de Secretariat Multilingüe per ampliar-ne les especialitats. A més, el centre també estudiarà si té cabuda un batxillerat professional enfocat als eSports. "Pensem que és una vessant molt activa i que hi ha molt d'interès per part dels joves" ha assegurat Vilarrubla. En total, doncs, el curs vinent el centre comptarà amb 11 especialitats diferents.Quant al nombre de places també s'ampliaran i el primer curs comptarà amb 240 places. "És una bona oferta. Pensem que podrem donar resposta a totes les demandes dels joves de tots els sistemes educatius que ho demanin" ha assegurat Vilarrubla. Actualment, el centre està oferint formació a 380 alumnes.