El PS vol eliminar la figura del sometent

Reclama que s’enllesteixi el mapa de riscos afegint la secció dedicada a les inundacions

El Partit Socialdemòcrata va presentar fins a 19 esmenes a la llei qualificada de protecció civil tot assenyalant que la figura del sometent “no correspon als temps actuals”. Considera més adient crear un cos de voluntaris de protecció civil amb els recursos i la formació necessària. “Pensem que es pot mantenir com a figura folklòrica, però no com a cos actiu”, va comentar el conseller Jordi Font.



L’objectiu és que els voluntaris que formessin part del cos de voluntaris de protecció civil (CVPC) estiguin degudament preparats per afrontar certes situacions i puguin resultar útils en el desplegament dels cossos especialitzats. Segons

#1 Sometent il•legal

(26/04/22 08:31)