El president portuguès visitarà Andorra al juny

Actualitzada 26/04/2022 a les 17:47

El president de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, viatjarà a Andorra per celebrar amb la comunitat del seu país la festivitat del 10 de juny, Dia de Portugal, segons publica la premsa lusitana. Rebelo de Sousa té previst sortir de Portugal entre el 10 i el 13 de juny per reunir-se amb els residents lusos a Londres i a Andorra, segons anuncia la web de l'Assemblea de la República, que ha de complir amb la formalitat d'aprovar els desplaçaments a l'exterior del cap d'Estat.Marcelo Rebelo de Sousa i el primer ministre portuguès, Antònio Costa, van estar l'any passat al Principat per participar en la 27a Cimera Iberoamericana que va acollir Andorra. Els dos mandataris han instaurat la celebració del Dia de Portugal al país, aquest any serà a Braga, i en trobades amb les comunitats a l'estranger. El cap d'Estat portuguès va fer una visita oficial a Andorra al setembre del 2017.