AD.HOC demana a la Unesco que no avali la candidatura de la reserva de la biosfera

Actualitzada 26/04/2022 a les 21:14

Els membres del moviment ciutadà AD.HOC van enviar el passat 8 d'abril una carta a Audrey Azoulay, actual directora general de la Unesco, amb l'objectiu de fer-li saber que es mostren contraris al fet que Andorra esdevingui Reserva de la Biosfera. Així, en la missiva apuntaven "segons la percepció dels nostres socis i de la ciutadania andorrana, el país es troba en una situació d'especulació immobiliària i no ofereix cap garantia de desenvolupament sostenible".Al text també es podia llegir exemples que els membres diuen viure dia a dia que els fa "témer que tot desenvolupament sostenible es posarà en perill tan aviat com sigui possible, comportant també un augment exponencial del preu de l'habitatge".A més, també assenyalen que "el projecte de construir un laboratori P3, entre altres coses, entraria en total contradicció amb un entorn que ja té l'etiqueta 'Ordino Reserva de la Biosfera". A la carta també s'exposa que un informe elaborat l'any 2008 i actualitzat l'any 2013 -i en el qual va participar la mateixa Unesco- es va subratllar que Andorra ja havia assolit el llindar de tolerància. Una situació que, segons ells, en deu anys ha empitjorat especialment. "Es tracta, doncs, d'una qüestió de gran preocupació per a nosaltres i tenim l'esperança que la prestigiosa organització que lidereu no avali una manera de fer que només destrueix el paisatge, els seus recursos i el benestar dels seus habitants". Així mateix, consideren que s'ha fet del país "un producte especulatiu" i per això volen transmetre i cridar l'atenció de l'organització envers "els riscos que corre el nostre petit país".