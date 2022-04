El transport públic serà gratuït per ajudar la població amb la crisi

El Govern farà gratuït el transport públic per a tota la població. És una de les iniciatives que s’inclourà en el paquet de mesures que prepara l’executiu per pal·liar l’impacte de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania arran de la guerra a Ucraïna i els efectes de la pandèmia, segons ha pogut saber el Diari. La mesura té una doble finalitat. D’una banda, ajudar econòmicament les famílies en un moment complex per la crisi derivada de la Covid però també per l’increment de preus a causa del conflicte bèl·lic, especialment pel que fa a la

#1 Joan

(25/04/22 06:23)