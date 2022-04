Taller de mòbil, sobre salut i sortida cultural a la Fundació Crèdit Andorrà

Actualitzada 25/04/2022 a les 13:16

La Fundació Crèdit Andorrà ofereix noves activitats i formació per a persones més grans de 60 anys a L’espai en el marc del programa ‘Envelliment saludable’, segons informa l'entitat bancària en un comunicat. Així, aquest mes d’abril ha previst tallers sobre noves tecnologies, preventius sobre salut i una sortida cultural.

Entre les activitats de noves tecnologies, s'inicia l’edició d’abril a juny del de telèfon mòbil, que comença el 25 d’abril i que tindrà lloc els dilluns i dimecres en horari de matí o tarda (d’11.30 a 13 hores, sistema Android, i de 17.30 a 19 hores, sistema iOs). També arrenquen el de Power Point, el 26 d’abril, i tindrà lloc els dimarts i dijous, d’11.30 a 13 h, i el de retoc fotogràfic, que comença el 29 d’abril i es durà a terme els divendres d’11.30 a 13 h.



En aquesta línia, la fundació notifica que també s'ha previst un taller preventiu sobre salut enfocat a tractar les etiquetes dels aliments, en el qual es donaran eines per ajudar a triar els aliments que són més saludables i s’analitzaran quins criteris s’han de fer servir i com s’han d’interpretar les etiquetes i es farà el dimecres 27 d’abril, a les 16 hores. Per altra banda, els usuaris també podran participar en un activitat lúdica centrada en l’il·lusionisme i la màgia en una visita a l’exposició que acull Cal Plandolit el 28 d’abril, a les 11 hores.L'entitat bancària recorda que es seguirà oferint formació virtual perquè qui ho desitgi pugui seguir els diferents cursos i tallers des de casa a través de la plataforma de formació virtual.