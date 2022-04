Joan-Enric Vives felicita Macron

Actualitzada 25/04/2022 a les 18:44

L'Arquebisbe d'Urgell i Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives ha enviat amb data 25 d’abril una carta de felicitació al president electe de la República francesa i Copríncep francès, Emmanuel Macron, segons informa el bisbat d'Urgell en un comunicat.Així, en la seva missiva a Macron li expressa entre altres coses:

"Rebeu la meva cordial felicitació en nom propi i en el nom del Principat d'Andorra amb motiu de la vostra reelecció com a President de la República Francesa. Us desitjo molts encerts en la vostra tasca de servir a tots els ciutadans francesos en les seves necessitats i sensibilitats, i amb una preocupació preferent per la concòrdia, la justícia i el progrés. Encomano a Déu la vostra tasca perquè us ajudi en aquest noble servei. Mentre quedo a la vostra disposició, Excel·lència, rebeu els meus millors sentiments d’estima i consideració que uneixo als del Principat d’Andorra als qui tots dos servim com a Coprínceps".