Grandvalira tanca la temporada amb 137 dies d'obertura

Grandvalira Resorts ha tancat la temporada d'hivern 2021-2022 amb unes xifres de negoci prèvia a la pandèmia, segons informa el domini en un comunicat. Així, en els 137 dies d'obertura s'han assolit 1.722.991 dies d’esquí, la qual cosa suposa una lleugera caiguda de l’1,6% respecte a la temporada 2018-2019, l’última sense afectació per la covid-19. Tanmateix, s'ha produït una millora en el perfil mig del client augmentant la despesa mitjana per visitant. El dia de més afluència a Grandvalira va ser el 26 de febrer, coincidint amb l’inici de les celebracions de la setmana de Carnaval, amb un total de 25.140 esquiadors.Pel que fa a Ordino Arcalís, s’han obtingut un total de 148.000 dies d’esquí, fet que representa també una caiguda amb relació a la temporada 2018-19. En aquest cas, el domini esquiable s'ha vist afectat pels dies de tancament a causa dels temporals. En total, l’estació ordinenca ha obert 139 dies, i el dia de més ocupació va ser també el 26 de febrer amb 2.873 esquiadors.D'altra banda, la societat informa que aquesta temporada no s’ha pogut recuperar encara el 100% del client internacional a causa de les restriccions per la pandèmia i per la guerra a Ucraïna. Els mercats que han tingut un bon comportament al llarg de la temporada, han estat especialment els de proximitat, especialment pel que fa al francès amb un augment del 8% i al provinent de Madrid i la zona centre d’Espanya amb un increment del 6%. També s’ha registrat una bona afluència de britànics.Pel que fa a l'augment d'ingressos les vendes als webs i a les aplicacions han augmentat un 137%, en el cas de Grandvalira, i un 123%, en el d’Ordino Arcalís, respecte a la temporada 2018-19. La mateixa línia de creixement s’ha produït en les compres del Forfet Plus+ i el Forfet de Temporada, que han augmentat un 110% i 11%, respectivament.Grandvalira ha invertit aquesta temporada 6,7 milions d’euros que s’han destinat principalment al projecte del nou L’Abarset, així com a la creació de noves estructures, a la innovació tecnològica, a la millora de serveis per a la pràctica de l’esquí i l’snowboard i a les novetats en l’oferta de restauració. Pel que fa a Ordino Arcalís, aquesta temporada ha invertit 1 milió d’euros en diverses millores sobre el terreny, en la seva proposta gastronòmica, la digitalització de sistemes i processos, així com en elnou Mirador Solar de Tristaina.