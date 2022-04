El PS vol eliminar el sometent de la llei de protecció civil

Actualitzada 25/04/2022 a les 14:08

El partit socialdemòcrata ha presentat les esmenes a la llei qualificada de protecció civil assenyalant que la figura del sometent "no correspon als temps actuals". Consideren més adient crear un cos de voluntaris de protecció civil amb els recursos i la formació necessària. "Pensem que es poden mantenir com a figura folklòrica, però no com a cos actiu" comentava el conseller Jordi Font.Més enllà de la qüestió del sometent, les esmenes contemplen també la necessitat de completar el Mapa de riscos amb l'addició dels riscos per inundació, que són els queden per incloure. Altres esmenes demanen que s'inclogui explícitament la prevenció de riscs i la minimització d'impactes en la planificació territorial i urbanística i que es garanteixi que els organismes intermedis sorgits de la nova llei estiguin dotats del pressupost necessari per poder actuar adequadament.