El Copríncep francès guanya en les presidencials amb un 58% dels vots davant d’una Marine Le Pen que aconsegueix un històric 42%

Emmanuel Macron va ser reelegit ahir president de França després d’imposar-se amb claredat en la segona volta de les presidencials a la ultradretana Marine Le Pen, que va firmar el seu millor resultat en unes eleccions, però va ser insuficient per accedir al poder.



El liberal, de 44 anys, va superar el 58% dels vots però va veure com s’evaporava la meitat de l’avantatge que fa cinc anys li va permetre guanyar la presidència, cosa que mostra les ferides obertes en un país per un període marcat per les crisis, des dels armilles grogues a la pandèmia.



Un altre signe inquietant és