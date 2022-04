Arrestat per agredir un empleat i amenaçar-lo amb una navalla

Actualitzada 25/04/2022 a les 12:33

Un home resident temporer de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva -port prohibit d’arma blanca-, la integritat física -lesions-, i la llibertat -amenaces- per agredir a un empleat d'un establiment d'oci nocturn i posteriorment amenaçar-lo exhibint una navalla de petites dimensions. Els fets van tenir lloc el dilluns 18 d'abril a les 10.35 hores a Canillo, segons informa la policia al balanç de detencions setmanals.El cos de seguretat va arrestar també un home resident de 20 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública -resistència-, l’honor -injuries-, i la llibertat -amenaces-. Els fets van tenir lloc el dijous 21 d'abril a les 06:07 hores a Andorra la Vella quan els agents van ser requerits en una estació de servei donat que hi havia una persona increpant a un empleat. Al lloc, l'interessat en ser qüestionat pels fets va tenir una reacció desproporcionada envers els agents interventors.La policia va procedir a la detenció de 28 persones durant aquesta darrera setmana (del 18 al 24 d’abril del 2022). Les detencions s'han dut a terme concretament disset pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit i onze per altres delictes.