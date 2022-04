Un Sant Jordi aigualit

Sota cobert La capital va reubicar la fira de Sant Jordi al Centre de Congressos amb gran afluència i expectació tot i les precipitacions

La gent esperava amb ganes la celebració d’un Sant Jordi sense mascaretes i en una normalitat postpandèmica, però el temps no va donar treva. Les previsions meteorològiques ja ho auguraven, i van encertar de ple. Des de la capital van optar per a primera hora del matí reubicar la fira al centre de Congressos i la sala de La Consòrcia. La notícia va ser rebuda amb preocupació per alguns dels venedors, que pensaven que amb la pluja la gent no s’animaria a sortir de casa: “Aquí dins estem molt amagats i a primera hora no ha vingut gaire gent”, explicava