Matí tranquil a la segona volta de les eleccions franceses

Actualitzada 24/04/2022 a les 14:14

Centenars de votants ja han passat per l'ambaixada francesa a Andorra la Vella per votar en la segona volta de les eleccions presidencials al país, que escullen el president de la República i Copríncep d'Andorra. Al llarg del matí han anat passant sense més incidència els residents amb nacionalitat francesa. La sensació general entre els votants és que Emmanuel Macron serà reelegit tot i que un percentatge considerable dels votants assegura no estar convençut per cap dels dos candidats. La jornada matinal ha estat tranquil·la, només amb petits problemes de trànsit a causa de l'afluència de cotxes excepcional que suposa la votació. Membres del servei de circulació de la capital han passat el matí guiant el trànsit i l'aparcament per evitar que els carrers que envolten l'ambaixada quedessin col·lapsats.