Els sondejos mai abans havien situat tan a prop la victòria de l’extrema dreta

Com fa cinc anys, Emmanuel Macron parteix com a favorit per imposar-se a la segona volta de les presidencials franceses. Però si la seva victòria era inqüestionable el 2017, l’avenç de la ultradretana Marine Le Pen tenyeix de certa incertesa el duel de les urnes d’avui diumenge.



França està pendent d’aquest cara a cara, igual que Europa, que en cas de sorpresa es veuria privada d’un dels seus principals valedors i viuria l’arribada al poder d’una euroescèptica al capdavant de la segona economia i un dels motors juntament amb Alemanya.



El veredicte està en mans de gairebé 49 milions de francesos al

#1 Petit Napoleó

(24/04/22 07:21)