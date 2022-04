Fins a 26 centímetres de neu nova als cims del nord del país

Actualitzada 24/04/2022 a les 11:27

La neu que ha caigut aquesta nit a l'extrem nord d'Andorra han deixat fins a 26 centímetres de neu a Sortey, 18 a Coll Pa, 15 a les Fonts d'Arinsal i 11 al Bony de les Neres i a Caborreu. Meteorologia preveu que les nevades s'allarguin fins al migdia en aquesta zona del país. De fet, al llarg de la nit Mobilitat ha decretat la fase groga a diverses carreteres del Principat. A hores d'ara no fan falta els equipaments especials en cap punt del país.D'altra banda, Meteorologia apunta que a la zona sud s'obriran clarianes, deixant el sol com a protagonista a la tarda. Les temperatures màximes seran de 16 °C a Andorra la Vella, 12 °C a 1.500 metres i 0 °C al Pas de la Casa. Per la resta de la setmana es preveu un domini del sol i estabilitat meteorològica fins al cap de setmana, quan podrien repetir-se els ruixats.