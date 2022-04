Sant Jordi passat per aigua

Actualitzada 23/04/2022 a les 13:52

Encara que sigui passat per aigua... Us desitgem un feliç Sant Jordi! Ja ho tenim preparat al Centre de Congressos per celebrar la Fira de llibres i roses. Us hi esperem! pic.twitter.com/BFiKNOMAZw — Andorra la Vella (@AndorraCapital) April 23, 2022

⚠️ ️ Degut a la pluja la Fira de Sant Jordi, amb les seves activitats, es trasllada al vestíbul del Prat del Roure.



Us esperem! Això només ha fet que començar! pic.twitter.com/f17dh2im1B — Escaldes-Engordany (@comuee) April 23, 2022

Tot i la pluja, la Fira de Sant Jordi tira endavant!

Ens trobareu a la Plaça de la Germandat i el Centre de cultural i de congressos lauredià.

Veniu i remeneu!

Bon Sant Jordi a tothom pic.twitter.com/FpJIb78Jb6 — Comú Sant Julià (@comusantjulia) April 23, 2022

Sant Jordi aigualit a causa de les precipitacions que cauen al Principat des del matí però amb ganes generalitzades d'aquest retorn a la normalitat. Les fires s'han reubicat i s'han muntat en interiors. És el cas per exemple de la fira de Sant Jordi de la capital, que a primera hora del matí s'ha traslladat al Centre de Congressos i la sala de La Consòrcia. Els paradistes s'han mostrat agraïts de la decisió i han valorat molt positivament les vendes. Enguany la fira d'Andorra la Vella compta amb 43 parades de venda de llibres, roses i d'artesania, un 30% més que l'any passat.Al migdia les autoritats, encapçalades per la cònsol major, Conxita Marsol. el cap de Govern, Xavier Espot, i la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, han inaugurat la mostra amb una visita als expositors.A Escaldes, la fira també s'ha traslladat al vestíbul del Prat del Roure, amb el mercat de llibres, flors i artesania amb 18 parades i activitats per a tots els públics fins a les 20 del vespre.La fira de Sant Jordi de Sant Julià de Lòria es manté a la plaça de la Germandat, amb diverses activitats al Centre cultural i de congressos lauredià.