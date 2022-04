'Pedra, paper, tisora' i 'La versió més íntima de nosaltres', premiats al Concurs de poesia

Actualitzada 23/04/2022 a les 21:54

El 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol ha premiat 'Pedra, paper, tisora', de Jaume Ten Utesà, en la categoria Recull, i 'La versió més íntima de nosaltres', d'Elena Aranda Martínez, en la categoria Poema. La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha estat l'encarregada de lliurar aquest vespre els premis, en un acte que ha tingut lloc a la Sala d'Actes del Centre Cultural de la Llacuna. En aquesta edició, han participat en el certamen 15 poemes i 14 reculls.El poema d'Aranda ha estat dotat amb un premi de 300 euros pel "ritme i l'originalitat en el diàleg de dues veus poètiques". En la mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l'obra 'Somni Perible' de Meritxell Pons Calderón pel tractament "d'un tema poc habitual com el sexe, mitjançant un llenguatge ric en recursos retòrics".En la categoria Recull, se li ha atorgat un premi de 1.200 euros a l'obra guanyadora, escrita per Jaume Ten Utesà. El jurat ha destacat el "treball d'introspecció en l'escriptura en forma de sonets", i el "ritme fresc i dinàmic". Tanmateix, s'han concedit dos accèssits a l'obra 'Nàufrag', d'Albert Ruiz Feijóo, i al treball de Montserrat Cobo Vizcaín, que ha presentat una obra sense títol sota el pseudònim Joaquima. De Ruíz el jurat ha valorat "la mirada cinematogràfica" i el relat "ric en recursos", mentre que l'obra de Cobo tracta temes com l'amor, la maternitat i el pas del temps amb "una mirada poètica i allunyada i personal alhora". Els accèssits han rebut un lot de llibres. Per tancar l'acte, JUR i Lluís Cartés han ofert un recital musical i poètic.El jurat ha estat format per Roser Calvo Mayot, David Esteve Mortés i Josep Enric Dallerès Codina.