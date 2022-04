El partit de Jordi Gallardo argumenta en una carta que la formació no ha arribat al consens suficient per acceptar la petició

L’executiva nacional ha donat resposta negativa a la petició de deu membres de la família Cierco de militar a Liberals. Més de quatre mesos han trigat els responsables del partit a contestar a aquesta petició, que ha comptat amb l’opinió desfavorable del comitè parroquial d’Andorra la Vella.



A la carta, l’executiva nacional s’adreça de forma molt concisa als sol·licitants per informar-los que els òrgans del partit no han aconseguit el consens necessari per adoptar una decisió favorable. Els dirigents afirmen que s’ha produït un intens debat fins rebutjar la petició d’afiliació de Ramon i Higini Cierco, les seves dones i la