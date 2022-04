Actualitzada 22/04/2022 a les 17:46

El tracte directe amb els ramaders ens permet copsar les seves necessitats per continuar fent de la carn d'Andorra un producte de qualitat i atractiu, tant per al sector com per als consumidors finals. pic.twitter.com/iMz32SoiEn — Xavier Espot Zamora (@XavierEspot) April 22, 2022

El cap de Govern, Xavier Espot i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó han continuat amb les visites a les explotacions ramaderes del país per conèixer la tasca que desenvolupen i explicar les eines legislatives que tenen a l'abast, segons informa l'executiu mitjançant les xarxes socials. La visita d'aquest matí ha estat a les explotacions de Cal Cametes i Cal Saboiano d’Ordino, i de Cal Jumpere i Cal Teixidó de La Massana.Per la seva banda, Espot ha indicat que aquest tracte directe amb els ramaders "ens permet copsar les seves necessitats per continuar fent de la carn d'Andorra un producte de qualitat i atractiu, tant per al sector com per als consumidors finals".