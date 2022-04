El Govern prepara un paquet per abans de l’estiu per frenar la inflació que abordi el preu del lloguer, el del carburant i el dels aliments frescos

El Govern escolta la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). Si ahir al matí Gerard Cadena tornava a obrir la porta a un increment dels salaris, a la tarda el cap de l’executiu, Xavier Espot, va recollir el guant i va confirmar que el Govern està treballant en un paquet de mesures que, a més d’una pujada dels salaris baixos, tocaria altres problemàtiques per fer front a l’impacte de la inflació i la pèrdua de poder adquisitiu de la ciutadania. Així, aquest paquet –que Espot no va detallar– servirà per intentar pal·liar la pujada de preus dels aliments frescos, dels carburants o

#1 Vaya tela

(22/04/22 06:38)